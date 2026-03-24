Devre arasında ıskalanan golcü, yaz döneminde gelecek. Koltuğu bırakmaya niyeti olmayan başkan Sadettin Saran, Cherif’e kalan gol yükünü sırtlanacak isim için çalışıyor. Saran, Uruguaylı Nunez ve Vedat Muriç ile görüşüyor…

MEHMET EMİN ULUÇ - Camianın seçim beklediği Fenerbahçe’de yönetimin ajandasında transfer var. “2027’e kadar beraberiz” açıklamasıyla kongre kararından vazgeçtiğinin sinyalini veren başkan Sadettin Saran, devre arasındaki golcü fiyaskosunu dindirmek çabalıyor. Üç golcüsünü gönderip Sıddık Cherif’e kalan sarı lacivertliler, planlama hatasını güçlü isimlerle düzeltmek için temaslara şimdiden başlamış durumda. Hedefte ise tanıdık isimler var. Ara dönemde elden kaçan Uruguaylı Darwin Nunez ile Vedat Muriç. Sarı lacivertliler, iki golcüyü de alarak problemi çözmek istiyor.

Darwin Nunez

GELMEYE HAZIRLAR

Karim Benzama’nın gelişiyle birlikte gözden düşen Darwin Nunez’in, 2028’e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Al Hilal’den ayrılmakta kararlı olmasını fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki Uruguaylı ile yakın temasta. Ara transferde imzaya çok yaklaşan ancak amacına ulaşmayan sarı lacivertliler, Al Hilal’le bir kez daha masaya oturup işi bitirmekte kararlı. Mallorca ile 2029’a kadar sözleşmesi olmasına rağmen “Sezon sonu gelirim” diyen Vedat Muriç için de bekleyiş sürüyor. Mallorca düşme hattında olduğu La Liga’ya veda ederse Muriç için ayrılık zor olmayacak.

AVRUPA AVANTAJI

Benfica ve Liverpool tecrübeli sonrası Al Hilal’e giden Nunez’in Avrupa’ya dönme arzusu, Muriç’in şampiyonluk mücadelesi veren Avrupa kupalarında oynayan bir takımda oynama isteği Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Vedat Muriqi

