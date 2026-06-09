Aziz Yıldırım için stat kapasitesini yükseltmek öncelikli gelir projelerinden. Yeni başkan projeyi mimar yönetici Nihat Özbağı’ya yaptıracak.

52.000 kişi kapasiteli stat 65.000 kişilik olacak. Bu da 13 bin ek koltuk demek. Stat köşelerinde bulunan mevcut kuleler (kolonlar) güçlendirilecek ve yukarıya doğru uzatılacak. İlave tribünler bu güçlendirilmiş yapıların üzerine inşa edilecek.

LOCALARDAN BÜYÜK GELİR

Mevcut 84 olan loca sayısı 160’ın üzerine çıkarılacak. Localardaki toplam koltuk kapasitesi 820’den yaklaşık 2.000’e ulaştırılacak. Stat köşelerindeki 4 büyük ana kolondan 2 tanesi tamamen dev sponsor localarına dönüştürülecek.

KENDİNİ AMORTİ EDECEK

55 milyon dolarlık proje kendi kendini kısa sürede amorti edecek. Artan koltuk sayısından yılda 25 milyon avro, localardan ise 24 milyon avro bekleniyor. Bu da yılda 49 milyon avroluk bir gelir anlamına geliyor.

Aziz Yıldırım - Nihat Özbağı

2027 MAYIS’TA BİTER

Gerekli izinler alındıktan sonra faaliyet hızla başlayacak. Nihat Özbağı, Mayıs 2027’de yapımı bitirme sözü verdi ve şampiyonluk istedi. Aziz Yıldırım ise, “Sen bitir şampiyonluk kolay” karşılığında bulundu.

Fenerbahçe'de bir yıl içinde stat hazır: 49 milyon avroluk ek gelir!

ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI

Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi vaatleri için şimdi icraat zamanı. Camiadan bir yıl isteyen Yıldırım’ın verdiği sözler şunlar:

Başkan, F.Bahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuracağını ve ilk etapta iki yıldız santrfor ve sol stoperi takıma kazandıracağını söylemişti. Hatta seçime hazırlık döneminde Romelu Lukaku gibi dünya yıldızlarının isimleri gündeme düşmüştü.

Yıldırım, genç oyunculara rekabetçi bir ortam sunmak ve Fenerbahçeli teknik direktörlere iş imkanı oluşturmak amacıyla Türkiye’de 5 pilot takım, yurt dışında ise 1 takım satın alma projesini duyurmuştu.

Aziz başkan, “Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım” diyerek kirli lobilere ve hakem adaletsizliklerine karşı sert bir duruş sergileyeceğini; Fenerbahçe’nin çeyrek puanının bile yenmesine izin vermeyeceğini taahhüt etmişti.

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