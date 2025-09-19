Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de kongre heyecanı: 2 başkan adayı, 49 bin 268 oy

Fenerbahçe'de kongre heyecanı: 2 başkan adayı, 49 bin 268 oy

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de kongre heyecanı: 2 başkan adayı, 49 bin 268 oy
Fenerbahçe, Seçim, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu hafta sonu yapılacak. Kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Aidatını yatıran 49 bin 268 üye, seçimde oy kullanabilecek.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20 Eylül ve 21 Eylül'de gerçekleştirilecek. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, yarın saat 10.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak - 1. Resim

BAŞKANLIK DİVANI SEÇİLECEK

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak - 2. Resim

MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak - 3. Resim

İKİ BAŞKAN ADAYI VAR

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yarın başlayacak - 4. Resim

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor. Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kapalıçarşı'da makas 150 TL'ye çıktı! Gram altında yine ‘hava parası’ dönemiTrafikte korkutan kavga! Otobüsü yumruklayıp şoförü darbettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! "Penaltı" yasağı geldi - SporTedesco'dan yıldız oyuncuya veto! Yasak geldiGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet - SporGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyetYunus'un gol sevincinin perde arkası: Kerem'e gönderme mi yaptı? - SporGol sevincinin perde arkası: Açıklama geldiFenerbahçe'de seçime geri sayım! Aziz Yıldırım kararını açıkladı - SporFenerbahçe seçime gidiyor! Aziz Yıldırım kararını açıkladıAli Koç'tan Mourinho'nun olay sözlerine cevap gecikmedi! Karşılıklı "hata" itirafları gündeme oturdu - SporKoç'tan Mourinho'nun olay sözlerine cevapFatih Terim'in rolü bu kez farklı! Yeni adresi belli oldu - SporFatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...