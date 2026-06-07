Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Başkan kim olacak?
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışta, sarı lacivertli camia sandık başında. Ligde 12 senedir şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertlilerde olağanüstü genel kurul gergin başladı. İki başkan adayının destekçileri arasında atışmalar yaşandı… Adaylar, “Kim kazanırsa kazansın F.Bahçe kazansın” temennisinde bulundu...
- Genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.
- Genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklandı.
- Fenerbahçe'nin toplam borcu 26 milyar 202 milyon TL olarak açıklandı.
- Aziz Yıldırım, Galatasaray'a ve Hakan Safi'ye göndermelerde bulundu.
- Hakan Safi, tarihin en iyi kadrosunu kuracağını belirterek Luiz Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu dün başladı. Seçimi yönetmesi için divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. İki gün sürecek genel kurulun ilk gününde iki ayrı mali döneme ait yönetim kurulu raporları ve denetim kurulu raporları ibraya sunuldu. Genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi. Günlerdir süren seçim kampanyası konuşmalarında birbirlerine sık sık göndermelerde bulunan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bugün gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklandı.
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LOCADA KAVGALAR
Süper Lig’de 12 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertlilerde kesintisiz 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım tecrübeyi, transfer bombalarıyla şimdiden ortalığı kasıp kavuran Hakan Safi ise yeniliği temsil ediyor. Genel kurulun dünkü bölümü beklendiği gibi gergin geçti. Her iki başkan adayının destekçileri tribünde birbirine girdi. Localardaki kavgalar sebebiyle iki kere genel kurula ara verildi. Divan Başkanı Şekip Mosturoglu sık sık üyelere sağduyu çağrısı yaptı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği kongrede başkanlar da laf dalaşından geri kalmadı. Sarı lacivertliler bugün sandık başına gidecek ve kulübün 35. başkanını seçecek.
FENER’İN BORCU 26,2 MİLYAR!
Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17,2 milyar TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8,9 milyar TL olduğunu ifade eden Kesgin, kulübün dönem kârının 1,7 miyar TL öz kaynakların ise 1,9 milyar TL olduğunu ifade etti.
BAŞKANLARIN YILDIZ SAVAŞI
Fenerbahçe’de başkan adaylarının transfer vaatleri sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırıyor. Sporting’in yıldızı Luis Suarez’in yanı sıra Al Ahli forması giyen Merih Demiral ve Marsilya’nın golcüsü Mason Greenwood ile anlaştığını iddia etti. Seçimi kazanmadan isim açıklamak istemediğini söyleyen Aziz Yıldırım’ın da Mallorca’da oynayan Vedat Muriç ve Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy ile Manchester City’nin yıldız savunmacısı Nathan Ake ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
AZİZ YILDIRIM SAKİN
Aziz Yıldırım, “Beni ben yapan F.Bahçe’dir. Bu camiaya bir borcum var. Çocukların gözyaşlarına dayanamadığım için aday oldum. Çalınmış puanlarla şampiyonlukları alanların planlarını ellerinde patlatmak için geliyorum” sözleriyle G.Saray’a gönderme yaparken, “Messi lazımsa gelir, Ronaldo lazımsa gelir. Fakat hayalperest olamazsınız, futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz” diyerek Hakan Safi’yi de unutmadı. Yıldırım, “Ayrımcı olmak F.Bahçe’ye zarar verir” diyerek birlik çağrısı yaptı.
HAKAN SAFİ SÖZ VERDİ
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi “Fenerbahçe’nin büyüklüğüne ve beklentilerine yakışacak isimleri özenle seçtik. Ben hayatım boyunca verdiğim hiçbir sözden dönmedim, “Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım” dedim! Sözümü tutacağım. Şu ana kadar Luiz Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaşma sağladık. Daha fazlası için çalışmalarımız sürüyor. İki yöneticim Londra’da. Islak imzayı bekliyorum. Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım!” diye konuştu.
AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ
Asil Üyeler
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
Yedek Üyeler
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit
HAKAN SAFİ’NİN LİSTESİ
Asil Üyeler
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan
Yedek Üyeler
Esra Öztürk
Çilingir Ahmet Bulut
Ahmet Murat Emanetoğlu
Ertuğrul Eren Ergen
Barış Öztürk
Mustafa Enes
Yıldırım Aras Bağ