Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışta, sarı lacivertli camia sandık başında. Ligde 12 senedir şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertlilerde olağanüstü genel kurul gergin başladı. İki başkan adayının destekçileri arasında atışmalar yaşandı… Adaylar, “Kim kazanırsa kazansın F.Bahçe kazansın” temennisinde bulundu...

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu dün başladı. Seçimi yönetmesi için divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. İki gün sürecek genel kurulun ilk gününde iki ayrı mali döneme ait yönetim kurulu raporları ve denetim kurulu raporları ibraya sunuldu. Genel kurulda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi. Günlerdir süren seçim kampanyası konuşmalarında birbirlerine sık sık göndermelerde bulunan Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bugün gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için yarışacak. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurula katılma hakkı olan üye sayısı 44 bin 741 olarak açıklandı.

LOCADA KAVGALAR

Süper Lig’de 12 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı lacivertlilerde kesintisiz 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım tecrübeyi, transfer bombalarıyla şimdiden ortalığı kasıp kavuran Hakan Safi ise yeniliği temsil ediyor. Genel kurulun dünkü bölümü beklendiği gibi gergin geçti. Her iki başkan adayının destekçileri tribünde birbirine girdi. Localardaki kavgalar sebebiyle iki kere genel kurula ara verildi. Divan Başkanı Şekip Mosturoglu sık sık üyelere sağduyu çağrısı yaptı. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği kongrede başkanlar da laf dalaşından geri kalmadı. Sarı lacivertliler bugün sandık başına gidecek ve kulübün 35. başkanını seçecek.

Sadettin Saran

FENER’İN BORCU 26,2 MİLYAR!

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17,2 milyar TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8,9 milyar TL olduğunu ifade eden Kesgin, kulübün dönem kârının 1,7 miyar TL öz kaynakların ise 1,9 milyar TL olduğunu ifade etti.

BAŞKANLARIN YILDIZ SAVAŞI

Fenerbahçe’de başkan adaylarının transfer vaatleri sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırıyor. Sporting’in yıldızı Luis Suarez’in yanı sıra Al Ahli forması giyen Merih Demiral ve Marsilya’nın golcüsü Mason Greenwood ile anlaştığını iddia etti. Seçimi kazanmadan isim açıklamak istemediğini söyleyen Aziz Yıldırım’ın da Mallorca’da oynayan Vedat Muriç ve Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy ile Manchester City’nin yıldız savunmacısı Nathan Ake ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Aziz Yıldırım

AZİZ YILDIRIM SAKİN

Aziz Yıldırım, “Beni ben yapan F.Bahçe’dir. Bu camiaya bir borcum var. Çocukların gözyaşlarına dayanamadığım için aday oldum. Çalınmış puanlarla şampiyonlukları alanların planlarını ellerinde patlatmak için geliyorum” sözleriyle G.Saray’a gönderme yaparken, “Messi lazımsa gelir, Ronaldo lazımsa gelir. Fakat hayalperest olamazsınız, futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz” diyerek Hakan Safi’yi de unutmadı. Yıldırım, “Ayrımcı olmak F.Bahçe’ye zarar verir” diyerek birlik çağrısı yaptı.

Hakan Safi

HAKAN SAFİ SÖZ VERDİ

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi “Fenerbahçe’nin büyüklüğüne ve beklentilerine yakışacak isimleri özenle seçtik. Ben hayatım boyunca verdiğim hiçbir sözden dönmedim, “Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım” dedim! Sözümü tutacağım. Şu ana kadar Luiz Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaşma sağladık. Daha fazlası için çalışmalarımız sürüyor. İki yöneticim Londra’da. Islak imzayı bekliyorum. Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım!” diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ

Asil Üyeler

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Yedek Üyeler

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

HAKAN SAFİ’NİN LİSTESİ

Asil Üyeler

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler

Esra Öztürk

Çilingir Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes

Yıldırım Aras Bağ

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