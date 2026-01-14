Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de tarihi hamle: 3 başkanın buluşacağı Divan Kurulu'nda bir ilk
Fenerbahçe'nin 31 Ocak'ta yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde bir ilke sahne olacak. Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katılması beklenen kritik toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde ilk defa basına kapalı yapılacak.
- Toplantı 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek.
- Başkan Sadettin Saran ile eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın, toplantıda yer alması bekleniyor.
- Toplantıda katılanlardan medyaya bilgi paylaşmamaları istenecek.
Fenerbahçe Kulübü'nde 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, kulüp tarihine geçecek bir uygulama yaşanacak.
Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da yer alması beklenen toplantı, ilk kez basına kapalı yapılacak.
BİLGİ PAYLAŞIMI YASAK
Sporx'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinin katılım göstereceği toplantıda; Saran, Koç ve Yıldırım'ın birer konuşma yapması planlanıyor.
Toplantıya katılanlardan, içeride görüşülen konularla ilgili medyaya bilgi paylaşmamaları isteneceği öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
N’Golo Kante hoş geliyor!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR