Fenerbahçe'nin 31 Ocak'ta yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulüp tarihinde bir ilke sahne olacak. Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da katılması beklenen kritik toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Kulübü'nde 31 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, kulüp tarihine geçecek bir uygulama yaşanacak.

Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın da yer alması beklenen toplantı, ilk kez basına kapalı yapılacak.

Sadettin Saran

BİLGİ PAYLAŞIMI YASAK

Sporx'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli camianın önde gelen isimlerinin katılım göstereceği toplantıda; Saran, Koç ve Yıldırım'ın birer konuşma yapması planlanıyor.

Aziz Yıldırım

Toplantıya katılanlardan, içeride görüşülen konularla ilgili medyaya bilgi paylaşmamaları isteneceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası