Her konuda anlaşmaya vardığı Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünde geçirerek zaman kazanan Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı alarak mutlu sona ulaştı. Kocaelispor maçı sonrası transfere ilişkin açıklamada bulunan Fenerbahçeli Yönetici Ali Gürbüz, sarı lacivertli taraftarların beklediği Kante müjdesini verdi.

Al Ittihad'den N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nin transfere onay vermesiyle beşinci transferine imza attı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Marco Asensio mest etti, Sadettin Saran ayakta alkışladı

TRANSFERE ONAY VERİLDİ

Sarı lacivertlilerin 34 yaşındaki yıldızı sağlık kontrolünden geçirmesinin ardından Suudi Arabistan Lig Yönetimi'nden de Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine onay geldi.

EN NESYRI, AL ITTİHAD'E

Fenerbahçe, Karim Benzema'nın Al Hilal'e transfer olmasının ardından Youssef En-Nesyri'yi de Kante transferinde kullanacak.

"1-2 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Kocaelispor maçı sonrası transfer sorusunu cevaplayan Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, "4 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maça çıkan N'Golo Kante, 2 gol ve bir asistlik katkı yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası