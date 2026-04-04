Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olduğu maçın ardından Cihan Aydın göndermesi yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yendiği maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, bir paylaşım yaparak göndermede bulundu.

"HİÇ ÜZÜLME, SEN GÖREVİNİ HARİKA YAPTIN"

Hakem Cihan Aydın'a gönderme yapan Fenerbahçeli yönetici "En Büyük XX" isimli kullanıcı hiç üzülme, sen görevini harika yaptın." şeklinde paylaşım yaptı.

Cihan Aydın bir hakem seminerine yeğeninin "En büyük GS Mira Aydın" hesabıyla katılmış ve bu görüntü ortaya çıkmıştı. Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz maç sonu bu olayı hatırlatarak paylaşımda bulundu.

