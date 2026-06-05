Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 AGS) tarafından düzenlenen "26'ncı Şampiyonluk Gecesi", Başkent'te sarı-kırmızılı camianın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "27'nci şampiyonluk topun ağzında. İnşallah yeni şampiyonluğumuzu kutlamak için önümüzdeki sene de burada oluruz" dedi.

Ankara'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasına; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1905 AGS Başkanı Ahmet Faruk Ünlüsoy, çok sayıda davetli, iş insanı, dernek üyesi ve taraftar katıldı. Şampiyonluk kupasının sergilendiği organizasyonda sarı-kırmızılılar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük sevinç yaşandı. 1905 AGS tarafından düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Özbek, 4 sene üst üste şampiyonluğun Galatasaray adına çok önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Teknik direktör Okan Buruk ise, lig kupasını 4 sene üst üste almanın önemli bir başarı olduğunu ve şimdiki hedeflerinin 27'nci şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

1905 AGS tarafından Ankara'da "26'ncı Şampiyonluk Gecesi" düzenlendi.

"BURANIN UĞURUNA İNANIYORUM"

Ankara'nın Galatasaray için uğurlu bir yer olduğunu belirten Özbek, "Bugün Ankara ziyaretimize Anıtkabir ziyaretiyle başladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize sağladığı fırsatların Galatasaray'ı nereye getirdiğini vurguladık. Dolayısıyla Ankara ziyaretimizi şimdi AGS'nin 26'ncı şampiyonluk kutlaması için yaptığı geceye katılarak da daha keyifli hale getiriyoruz. Tabii AGS son derece önemli derneklerimizden bir tanesi. Özellikle Faruk Başkan'a ben burada teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü Galatasaray'ı Ankara'da gayet iyi temsil ediyorlar. Galatasaray'ın bütün sorunlarıyla ilgililer ve kulübe gereken desteği de burada veriyorlar. Dolayısıyla örnek bir derneğimiz. Onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten uğruna da inanıyorum buranın. Her şampiyonlukta geldik. 27'nci şampiyonluk topun ağzında. 27'nci şampiyonluğu kutlamak için de önümüzdeki sene inşallah burada oluruz" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek ve Okan Buruk, Süper Lig şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

"ŞİMDİ HEDEF 27'NCİ ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerinin 27'nci şampiyonluk olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Birçok derneğimiz hep bize destek oluyor ama Ankara özelinde Faruk Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Burası bizim için önemli ve değerli. Birçok üyemizle burada bir arada olacağız. Onları görmek güzel. Bu kupayı buraya getirmek güzel. Türkiye'yi gezdirmek güzel. 4 senedir bunu yaptık inşallah. Şimdi hedef 27'nci şampiyonluk" şeklinde konuştu.

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