Fenerbahçe'nin efsanesi Arthur Zico'nun Olimpiyat Oyunları için gittiği Fransa'da 500 bin Euro değerindeki eşyaları çalındı

Brezilya'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki delegasyon üyeleri arasında yer alan eski Fenerbahçe teknik direktörü Arthur Zico'nun Paris'te çantası çalındı. Zico'nun çantasında 500 bin Euro değerinde eşya olduğu aktarıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Brezilyalı futbol efsanesi Arthur Zico, Brezilya'nın Olimpiyat Oyunları'ndaki delegasyon üyeleri arasında yer aldı. Zico, Olimpiyat Oyunları için gittiği Paris'te hırsızların hedefi oldu.

EŞYALARINI KOYDUĞU ÇANTA ÇALINDI

Le Parisien'in haberine göre; Arthur Zico'nun Paris'te 500 bin Euro değerindeki eşyalarının yer aldığı çantanın çalındığı vurgulandı. Arthur Zico'nun çalınan çantasında pahalı bir saat, nakit para ve evrakların yer aldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arthur Zico'nun çantasını çalan soyguncuların kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edildi. Brezilyalı efsanenin hırsızların yakalanması için suç başvurusunda bulunduğu ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.