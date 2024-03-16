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Fernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Portekizli Teknik Direktörü Fernando Santos, kaybedilen Antalyaspor maçını değerlendirdi. Kendisine sorulan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "öyle bir niyetim yok" diyerek cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, kendi evinde Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Üst üste 3.maçından da mağlup ayrılan siyah- beyazlıların Portekizli Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında sorulan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir niyetim yok." dedi.

Fernando Santos'un açıklamaları şu şekilde:

BÖYLE BİR PENALTI GÖRMEDİM

"Aslında son 2 maçtan daha farklı bir maç oldu. İkinci yarı çok iyi oynadık, bir türlü gol olmadı. Penaltı açısından... Böyle bir penaltı görmedim. Aslında Milot iyi penaltı kullandı, antrenmanlarda kaçırdığını görmedim. Bugün şanssızlık yaşadı. Galatasaray maçı, bu maç... Galatasaray maçında en kötü berabere kalmalıydık.

DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM

Diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün iyi oynadık. Geçen hafta çok kötü oynanan Antep maçından sonra oyuncularım çok iyi oynadı. İkinci yarı oynadığımız en iyi ikinci yarıydı. Golü bulmak için her şeyi denedik. Oyuncularım iyi de bir reaksiyon gösterdi. Çok erken bir golle geriye düştük. İyi bir cevap verdik. Milli arada neleri iyi yaptığımızı düşüneceğiz. Önümüzde bir süre var."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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