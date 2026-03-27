Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ve TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi. Amedspor'dan yasak sonrası ilk açıklama geldi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirme tablosuna göre; Zecorner Kayserispor hakkında "3 dönem transfer yasağı" uygulandı.

Kayserispor, Süper Lig'de 23 puanla düşme potasında yer alıyor.

Trendyol 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'e ise "süresiz transfer yasağı" verildiği açıklandı.

"ÖDEME BELGELERİ SİSTEME YÜKLENİNCE YASAK KALKACAK"

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan duyuruda, "Kulübümüz tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde Go Ahead Eagles kulübünden transfer edilen Bobby Adekanye ile ilgili doğan bonservis bedeline ilişkin ilgili kulüp FIFA’ya başvuru yapmıştır. Söz konusu ödeme kulübümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, ödeme belgelerinin FIFA’nın ilgili sistemlerine yüklenmesi ile birlikte geçici transfer yasağı kaldırılacaktır. Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan ‘süresiz transfer yasağı’ şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" denildi.

