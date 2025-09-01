Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
A Milli Kadın Voleybol, FIVB Dünya Şampiyonası, Slovenya, Çeyrek Final, Tayland, Bangkok, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol 1. Lig ile Nesine 2. Lig'de takım sayıları değişiyor! TFF yeni sayıları açıkladıGurbetçi sezonunda rekor! Sınır kapılarından geçen yolcu sayısı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trendyol 1. Lig ile Nesine 2. Lig'de takım sayıları değişiyor! TFF yeni sayıları açıkladı - Spor1. Lig ile 2. Lig'de takım sayıları değişiyorEuroBasket'e damga vuran an! İsrail milli marşını yuhaladılar - SporEuroBasket'e damga vuran an! İsrail milli marşını yuhaladılar30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı - Spor30 yıldır bunu yapan olmamıştı! Alperen'den tarihi başarıGalatasaray'ı yıkan gelişme! Emiliano Martinez kararını verdi - SporG.Saray'ı yıkan gelişme! Yıldız isimden beklenen cevap geldiFenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel hamlesi! "Gelmeye hazırım" - SporFenerbahçe'de Kocaman ve Demirel hamlesi!Eurobasket 2025'te 4'te 4 geldi! 12 Dev Adam farklı kazandı: Liderlik için son engel Sırbistan - Spor4'te 4 geldi! 12 Dev Adam'dan farklı galibiyet
Sonraki Haber Yükleniyor...