Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
