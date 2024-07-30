Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş

Paris 2024’te ilk sınavına çıkan ay yıldızlı takımımız, kötü başladığı maçı harika bitirdi. Melissa Vargas maçta kaydettiği 30 sayıyla âdeta alev aldı.

Tuğba Şenoğlu İvegin’in son anda kadrodan çıkarılmasıyla Paris macerasına çalkantılı başlayan A Millî Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Hollanda karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atıp salondan 3-2 galip ayrıldı. Filenin Sultanları, Hollanda karşısındaki ilk sete 7-4 avantajlı başladı. Setin ilerleyen dakikalarında avantajını koruyamayan Sultanlar ilk seti 19-25 kaybetti. Maçın ikinci setini de aynı sonuçla kaybeden ay yıldızlılar ne olduğunu anlamadan 2-0 geriye düştü.

SONRADAN AÇILDIK

Filenin Sultanları üçüncü setten itibaren baskısını arttırdı. Hem üçüncü hem de dördüncü seti 25-22 alan millîler 2-2 beraberliği sağlayarak maçı final setine taşımayı başardı. Karar setine her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başladı. Hollanda file üstü mücadelelerinde etkili olunca üç fark öne geçti. Ebrar Karakurt’un sayısı ile 8-7’yi bulan Sultanlar, setin ilerleyen dakikalarında da temposunu korumayı başarırken Melissa Vargas’ın sayısıyla seti 15-13, maçı da 3-2 kazanarak Paris 2024’e harika bir başlangıç yaptı.

VARGAS TARİHE GEÇTİ

Millî takımın yıldızı Melissa Vargas Hollanda maçında âdeta alev aldı. Mücadeleyi 30 sayıyla tamamlayan Vargas, olimpiyat tarihinde tek maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.

ALTI YILDIR YENEMİYORLAR

Hollanda’ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen Filenin Sultanları, sonrasında hiç yenilmedi. Son altı yılda Portakallara karşı dokuzuncu maçına çıkan ay yıldızlılar, yine salondan galip ayrıldı.