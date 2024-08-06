Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.
Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Bir önceki çeyrek finalde karşılaşmasında ise İtalya-Sırbistan karşılaştı.
İTALYA İLE KARŞILAŞILACAK
Mücadeleden zaferle ayrılan İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yarı finaldeki rakibi oldu. Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşı karşıya gelecek.