Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 6 Ağustos 2024 23:42 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 23:48 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.