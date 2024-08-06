Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Filenin Sultanları&#039;nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Çin'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, millilerin rakibi oldu.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Bir önceki çeyrek finalde karşılaşmasında ise İtalya-Sırbistan karşılaştı. 

İTALYA İLE KARŞILAŞILACAK

Mücadeleden zaferle ayrılan İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yarı finaldeki rakibi oldu. Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarı finale yükselen Ay-yıldızlılar, 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul'da metro arızası! Seferler aksadıGalatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te gurur dolu anlar! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finalde - SporMilli boksör Buse Naz Çakıroğlu finaldeLille ile karşılaşan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! Tur İstanbul'a kaldı - SporFenerbahçe'ye Fransa'da son dakika şokuGalatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyali - SporGalatasaray’da sürpriz ayrılıklar! Milli oyunculardan veda sinyaliBuse Çavuşoğlu'dan bronz madalya! 2024 Paris Olimpiyat Oyunları - SporBuse Çavuşoğlu'dan bronz madalyaAlex de Souza, Beşiktaş'tan transfer yaptırdı! Antalyaspor transferi duyurdu - SporAlex de Souza, Beşiktaş'tan transfer yaptırdı! Antalyaspor transferi duyurduBeşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi - SporBeşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...