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Fiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı

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Fiorentina, Moise Kean&#039;i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı

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Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean'ı kadrosuna kattı. Mor Menekşeler, yıldız oyuncu için Juventus'a 13 milyon Euro ödeyecek.

Adı bu transfer döneminde sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Moise Kean, Serie A ekibi Fiorentina ile sözleşme imzaladı. İtalyan basınına göre, Fiorentina bu transfer için Juventus'a 13 milyon Euro ödeyecek. Bonuslarla birlikte bu transferin Mor Menekşelere maliyetinin 18 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.

Fiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı - 1. Resim

BİRÇOK BÜYÜK TAKIMDA OYNADI

Juventus altyapısından çıkan Moise Kean daha önce PSG, Everton ve Hellas Verona formaları da giymişti.

Moise Kean geçen sezon 20 maçta forma giydi ancak gol atamadı.

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