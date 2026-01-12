Anadolu Ajansı
Francesco Farioli 2028'e kadar imzayı attı
Portekiz ekibi Porto, 36 yaşındaki İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli ile 2028'e kadar sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
Daha önce Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Nice ve Ajax'ta görev yapan genç teknik direktör, Temmuz 2025'te Porto'nun başına geçti.
Porto, ilk devresi sona eren Portekiz liginde topladığı 49 puanla en yakın rakibi Sporting'in 7 puan önünde zirvede yer aldı.
