İhlas Haber Ajansı
Galatasaray ayrılığı açıkladı: Taraftarımızın gönlünde özel bir yeri var
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında sportif direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Sırp eski basketbolcu Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Özetle DinleGalatasaray ayrılığı açıkladı: Taraftarımızın gönl...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray, eski oyuncusu Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğinin sona erdiğini duyurdu.
- Galatasaray formasını taşıdığı dönemde taraftarların gönlünde özel bir yer edindiği belirtilen Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğin sona erdiği ifade edildi.
- Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevini geçtiğimiz aralık ayında üstlenen Vladimir Micov'a vermiş olduğu emekler için teşekkür edildi.
- Vladimir Micov'a bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar dilendi.
0:00 0:00
1x
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir" denildi.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR