Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında sportif direktör olarak görev yapan 41 yaşındaki Sırp eski basketbolcu Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir" denildi.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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