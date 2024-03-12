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Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK&#039;ye sevk edildi
Tff, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce 12.03.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı. Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılı ekibin ayrıca 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle de kurula sevk edildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor, Antalyaspor, Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman, Hatayspor, Kasımpaşa, Pendikspor Kulübü ve teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile Gaziantep FK da çeşitli sebeplerden dolayı kurula sevk edildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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