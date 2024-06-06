Galatasaray golcü transferi için kolları sıvadı! İnter'in yıldızı için düğmeye bastılar

Son 2 sezonda şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip, İnter'in yıldızını transfer listesine ekledi.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmayı amaçlıyor. Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların transfer gündemine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İNTER'İN YILDIZINI İSTİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Inter forması giyen Marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor.

İTALYA'DAN TEKLİF VAR

Tecrübeli futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgilendiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Inter'de düzenli forma giymekte zorlanan Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun İtalyan deviyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. West Ham, Werder Bremen, Stoke City ve Bologna gibi takımlarda forma giyen Arnautovic, bu sezon Inter'de 35 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.