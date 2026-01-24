Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, 28 Ocak Çarşamba gecesi Galatasaray ile iç sahada oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray ile 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynayacakları müsabakada forma giymesi şüpheli olan futbolcuları açıkladı.

"SAVINHO'NUN SAKATLIĞI 2-3 HAFTA SÜREBİLİR

"İspanyol çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcu Savinho'nun forma giymesini beklemediğini belirtirken, "Savinho'nun durumu hâlâ belirsiz. Sakatlığı 2-3 hafta sürebilir, belki daha az da olabilir, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola

NICO GONZALEZ DE ŞÜPHELİ

Orta sahadaki eksikliklere değinen 55 yaşındaki teknikl adam, "Nico Gonzalez'in, Galatasaray maçında Rodri'nin yokluğunda bize yardımcı olmasını umuyorum ama onun durumu da şüpheli" sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 haftada toplatığı 13 puanla 11'inci sırada bulunuyor. Temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

