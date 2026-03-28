Galatasaray'a kötü haber: Tahkim Kurulu kararı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ayrı ihlalden Galatasaray'a verilen cezayı onadı.
- Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne verilen 1 milyon 120 bin TL, 220 bin TL ve 72 bin TL'lik cezaları onadı.
- Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin TL para cezası onandı.
- Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 TL'lik para cezası onandı.
- Sekou Koita'ya verilen 2 maçt men ve 53 bin 500 TL para cezası, 1 maç men ve 40 bin TL olarak değiştirildi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü'ne "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle verilen 1 milyon 120 bin TL, "taraftarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle verilen 220 bin TL ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle verilen 72 bin TL'lik cezaları oy birliğiyle onadı.
SERKAN REÇBER KARARI
Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin TL para cezasının yanı sıra ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 TL'lik para cezalarını da oy birliğiyle onadı.
Kurul, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 TL para cezasında ise indirim yaparak, 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin TL para cezası şeklinde değiştirdi.
