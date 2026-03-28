Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ayrı ihlalden Galatasaray'a verilen cezayı onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü'ne "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle verilen 1 milyon 120 bin TL, "taraftarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle verilen 220 bin TL ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle verilen 72 bin TL'lik cezaları oy birliğiyle onadı.

SERKAN REÇBER KARARI

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin TL para cezasının yanı sıra ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 TL'lik para cezalarını da oy birliğiyle onadı.

Kurul, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 TL para cezasında ise indirim yaparak, 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin TL para cezası şeklinde değiştirdi.





Haberle İlgili Daha Fazlası