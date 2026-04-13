Galatasaray'dan Raul Asencio ve Virgil van Dijk hamlesi
G.Saray yaz transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Real Madrid'in 23 yaşındaki savunma oyuncusu Raul Asencio için ilk teması gerçekleştirdi. Bir diğer aday ise Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk.
Şampiyonluk için mücadele eden lider Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim Real Madrid’in 23 yaşındaki stoperi Raul Asencio. Fichajes’in haberine göre Cimbom futbolcuyla ilgileniyor. Napoli ve Everton’ın da oyuncuyu istediği ancak ilk adımı atan takımın Galatasaray olduğundan bahsedildi. Aynı habere göre Real, Asencio için nihai kararını henüz vermedi fakat gelen teklifleri değerlendiriyor.
VAN DİJK AYRILACAK
Başkent ekibinin futbolcuyu kiralık veya geri satın alma opsiyonlu kalıcı transfer seçenekleriyle gönderebileceği vurgulandı. Öte yandan stoper için bir sürpriz isim daha gündemde: Virgil van Dijk... Sarı kırmızılılar Liverpool ile temas hâlinde. Tecrübeli savunmacının takımdan ayrılmayı düşünmesi işleri kolaylaştırıyor. Liverpool, 2018 yılında Southampton Kulübü’ne 84 milyon avro ödeyerek Virgil van Dijk’ı kadrosuna katmıştı.