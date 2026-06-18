İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na ziyaret
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti.
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Spor az önce
Galatasaray yöneticisi Mert Mecit Çetinkaya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ziyaret etti.
- Ziyarette Kulüp Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı.
- Görüşmede Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu ele alındı.
- Mert Mecit Çetinkaya, görüşme sonunda Hidayet Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.
Galatasaray yöneticisi Mert Mecit Çetinkaya'nın TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, Kulüp Genel Menajeri Özgün Önver ve İdari Menajer İbrahim Tilki de yer aldı.
Ziyarette; Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Çetinkaya, görüşme sonunda Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.
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