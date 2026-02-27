Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 20'nci defa rakip olacak. Ligde evinde 30 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyet hedefliyor. Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray, 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

LİDER SON MAÇINI KAYBETTİ

Ligde geçtiğimiz hafta Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 55 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

19 MAÇIN 13'ÜNÜ GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19 defa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 13 kez sahadan 3 puanla ayrılırken; turuncu-yeşilliler, 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 43 golüne, Akdeniz ekibi 18 golle cevap verdi.

RAMS PARK'TA 30 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda kaybetmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 30 maçta mağlup olmadı. Aslan bu süreçte 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Eyüpspor'u 5-1 yendi. Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada çıktığı 12 müsabakanın 9'unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 23 karşılaşmada rakip fileleri 55 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Galatasaray, 17 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +38 ile de en iyi averaja sahip takım.

ICARDI'DEN 13 GOL

Galatasaray'ın attığı gollerde Mauro Icardi, ön plana çıkıyor. Arjantinli oyuncu, ligde rakip fileleri 13 defa havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

ŞUBAT AYINDA 8'İNCİ MAÇ

Galatasaray, mücadele ettiği 3 kulvarda şubat ayında 7 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere oynadığı müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

SARI KART CEZA SINIRINDA İKİ OYUNCU

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

