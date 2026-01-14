Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, şu an 90 milyon euro sponsorluk gelirine sahip olduklarını, sezon sonuna kadar 120 milyon euroya çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

YAĞMURLUK TEPKİSİNE CEVAP

Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinen Yelkencioğlu, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek, onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz, onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz" dedi.

Galatasaray'da yeni iş birliği anlaşması

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Yönetimlerinin Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Galatasaray Başkan Yardımcısı, "Son 12 senede 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kulandı.

"SPONSORLUK GELİRİMİZ ŞU ANA KADAR 90 MİLYON EURO"

Sarı-kırmızılı kulübün sponsor gelirlerine vurgu yapan Yelkencioğlu, "Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor. 2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon euroyu buldu. Şu anda genelde 90 milyon eurodayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon euroya çıkmayı hedefliyoruz" bilgilerini verdi.

"EN İYİ OYUNCULARI TRANSFER EDECEĞİZ"

İtalya'ya giderek transfer çalışması yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun kaç transferle döneceğinin sorulması üzerine Yelkencioğlu, "Transfer günlük gelişen bir şey. Oradaki görüşmelere göre şekillenecek. En iyi bilgiyi futbol şubesindeki arkadaşlar verir. Zaten yeni gittiler. Bir sayı söylediğimizde beklenti oluşuyor. Galatasaray'a yakışacak en iyi oyuncuları transfer edeceğiz. Sene başında dünya çapında 5 oyuncu aldık. Yeni gelecek oyuncular da en az bu kalitede olacaktır" cevabını verdi.

