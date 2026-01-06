Galatasaray, orta saha takviyesi için teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer listesine Villarreal'den Pape Gueye'yi ekledi. Yönetimin, Senegalli orta saha oyuncusu için İspanyol kulübüyle temaslara başlayacağı iddia edildi.

Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 2024-2025 sezonu başında Marsilya'dan bedelsiz olarak Villarreal'e giden Pape Gueye'yi listesine eklediği konuşuluyor.

Pape Gueye (Fotoğraf: Instagram)

EN BÜYÜK ENGEL MALİYET

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetiminin, La Liga ekibinde forma giyen orta saha oyuncusu için kısa süre içinde kulübüyle temaslara başlaması bekleniyor. Ismail Jakobs’un da yer aldığı Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Gueye’nin transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek maliyet olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın, şartların oluşması halinde söz konusu transferi kiralık değil, bonservisiyle gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

21 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda toplam 21 karşılaşmada 1462 dakika süre alırken; 2 gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

