ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada Gençlerbirliği’ni Ankara’da yenerek aradaki puan farkını yeniden 4’e çıkardı. Ancak sarı kırmızılı camiada sevinç yerine öfke var. Sebebi de; Kocaeli ve Konya maçlarında olduğu gibi Gençlerbirliği maçında da kritik VAR müdahalesiyle gollerinin iptal edilmesi… Genel sekreter Eray Yazgan maçın ardından soluğu Riva’da aldığını söylerken “İptal edilen golü konuştuk, uyarılarda bulunduk” dedi.

Gençlerbirliği - Galatasaray

NE YAPARLARSA YAPSINLAR!

İkinci Başkan Metin Öztürk de ilginç kararlarla G.Saray’ın önünün kesilmeye çalışıldığını söylerken “Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi durduramayacaklar. Üç maçta ilgisiz bir şekilde golümüz iptal edildi. Bunlar neden hep G.Saray’ın başına geliyor? Biz bunların arkasında art niyet arıyoruz. Her şeye rağmen 4 puan öndeyiz ve bu sezon da şampiyon olacağız. Derbiyi de kazanacağız, kalan dört maçta 12 puan toplayacağız” ifadelerini kullandı.

