Gençlerbirliği kalecisi Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'na davet edildi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan 27 yaşındaki file bekçisi Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan Diogo Costa'nın yerine kadroya dahil edildi.
Portekiz Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Diogo Costa'nın yerine Gençlerbirliği forması giyen Ricardo Velho kadroya davet edildi.
COSTA'NIN YERİNİ ALDI
Porto'nun Braga ile yaptığı maçta adalesinden sorun yaşayan Diogo Costa, sakatlık nedeniyle tedavi altına alındı. Kaleci Costa'nın yerine, Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği forması giyen Ricardo Velho kadroya çağrıldı.
PORTEKİZ'DE EKSİKLER
Portekiz Milli Takımı'nda Diogo Costa, Rodrigo Mora ve Rafael Leao'nun ardından bir başka eksik olarak kayıtlara geçti.
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak hazırlık maçları için pazartesi günü çalışmalarına başladı.
