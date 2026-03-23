Beşiktaş'ın Rumen eski oyuncu Daniel Pancu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Romanya doğumlu ve Türk asıllı Ümit Akdağ için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın eski Rumen golcüsü Daniel Pancu, Romanya doğumlu ve aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip olan 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'ın Türk Milli Takımı'nı seçmeye daha yakın olduğunu öne sürdü.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"

Romanya basınından DigiSport'a konuşan Daniel Pancu, "Milli takım tercihini Romanya'dan yana kullanacağını pek düşünmüyorum. Türkiye'yi seçme ihtimali daha yüksek." dedi.

"GALATASARAY DA İSTİYOR"

Alanyaspor'da düzenli forma giyen Akdağ için Galatasaray'ın devrede olduğunu söyleyen Pancu, "Akdağ iyi durumda, maç maç oynuyor. Birçok takım onu istiyor, Galatasaray da dahil. Yazın transfer olma ihtimali var." diye konuştu.

