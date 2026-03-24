Gençlerbirliği'nde 3 futbolcuya milli davet
Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde forma giyen Ricardo Velho ve Prince Martor, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına çağrıldı. Kanat oyuncusu Cihan Çanak da Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.
Spor
- Kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın Meksika ve ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.
- Cihan Çanak, Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet aldı.
- Gençlerbirliği 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor, Liberya A Milli Takımı'nın Moritanya ve Libya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna alındı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'nde kaleci Ricardo Velho, Portekiz Milli Takımı'nın 28 Mart'ta Meksika ve 31 Mart'ta ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.
Milli futbolcu Cihan Çanak, Ümit Milli Takımı'nın 31 Mart Salı günü Hırvatistan ile yapacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme mücadelesinin aday kadrosuna davet edildi.
Kırmızı-siyahlı ekibin 19 Yaş Altı PAF Takımı oyuncusu Prince Martor, Liberya A Milli Takımı'nın 27 Mart'ta Moritanya ve 31 Mart'ta Libya maçlarının aday kadrosuna alındı.
