Galatasaray'ın 23 Ocak'ta 2 milyon euroya Napoli'den kiraladığı ve sözleşmesinde 30 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Noa Lang, Hollanda Milli Takımı kampında konuştu. İstanbul günlerini anlatan 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipteki geleceğine değindi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları maçta sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluşan Noa Lang, İngiltere'de geçirdiği ameliyat sonrası Hollanda Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

"SOKAKTA NORMAL DOLAŞAMIYORUM"

"Galatasaray'da çok mutluyum" diyen 26 yaşındaki futbolcu, "İstanbul biraz daha büyük ve kaotik. Sokakta normal bir şekilde dolaşamıyorum. Sürekli fotoğraf çektirmek zorundasın, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarıyla bile. Napoli'de de öyleydi ama İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Noa Lang

"TÜRKİYE'DE FUTBOL HÜCUM AĞIRLIKLI"

İtalya ve Türkiye arasındaki farkla ilgili Noa Lang, "İtalya çok taktiksel, Türkiye'de hücum ağırlıklı. Maçlar bir o tarafa, bir bu tarafa gidip geliyor. İtalya'da bir maçı 30 dakika izleyebilirsiniz ve hiçbir şey olmaz. Türkiye'de durum böyle değil" sözlerini sarf etti.

"SONRASINA BAKARIZ"

Geleceği ile ilgili mesaj veren Hollandalı futbolcu, "Napoli harika bir kulüp, onlara kolay bir şekilde 'hayır' diyemezsiniz. Böylesine harika bir teknik direktöre (Antonio Conte) 'hayır' demek de zor. Öncelikle Galatasaray ile şampiyon olmak ve kupa kazanmak istiyorum. Ardından umarım Hollanda Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nı kazanırım. Sonrasına bakarız" şeklinde konuştu.

Noa Lang'ın kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu 30 milyon euro.

11 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Noa Lang, Galatasaray forması altında Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 11 maça çıktı ve sahada kaldığı 726 dakikada 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

