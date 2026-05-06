Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Alaçam Belediyesi, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde, Geyikkoşan güreş sahasında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen başpehlivanlar ve güreşçiler er meydanına çıktı.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise yarı final müsabakalarında Mustafa Taş, Orhan Okulu’yu, Serhat Gökmen ise Faruk Akkoyun’u yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında rakibi Serhat Gökmen’i mağlup eden Mustafa Taş, Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Güreş ağalığını ise 6 milyon 755 bin lira ile iş insanı Turgut Şahin kazandı.

Şenlik kapsamında kurulan panayır alanları, yöresel ürün stantları ve çeşitli etkinlikler de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

