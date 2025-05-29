Gironalı kanat Beşiktaş yolunda! Başkan Adalı bizzat devrede

Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İspanya'da buldu. Gironalı isim için harekete geçen siyah beyazlıların haftalardır görüşmeleri sürdürdüğü ve mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

Önümüzdeki sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, kanatlara yapacağı takviye için harekete geçti. İspanyol basını, siyah beyazlıların Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamak istediğini yazdı.

Scout Şefi Eduard Graf'ın, Asprilla'nın menajeri ile haftalardır görüşmelerde bulunduğu ve oyuncunun yüksek maliyetini düşürmek için alternatif çözümler aradığı belirtildi.

ADALI İSPANYA'YA GİTTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Serdal Adalı'nın Asprilla transferi için İspanya'ya gittiği de öne sürüldü.

Geçen sezon 27 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynayan Kolombiyalı Asprilla'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Girona'nın, 15-20 milyon euro arası bir bedelle transfere onay verdiği belirtilirken Başkan Serdal Adalı'nın ve kurmaylarının 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

Asprilla, 8 kez görev yaptığı Kolombiya Milli Takımı'nda ise 2 gol kaydetti.