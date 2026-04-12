Süper Lig'in 29. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, 3-1 öne geçtiği maçta Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. İstanbul ekibinde Kerem Demirbay, İzmir temsilcisinde ise kaleci antrenörü Vanja Ivesa, kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'yı konuk etti.

İZMİR'DE GOL DÜELLOSU

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3 eşitlikle sona erdi. İstanbul ekibine puanı getiren golleri 45+1. dakikada Ben Ouanes, 52. dakikada Adrian Benedyczak ve Filip Yavorov Krastev kendi kalesine attı. Göztepe'nin golleri ise 24. dakikada Juan Santos, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Malkom Bokele'den geldi.

Göztepe - Kasımpaşa

İKİ KIRMIZI KART

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Göztepe'de ise kaleci antrenörü Vanja Ivesa, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Kasımpaşa, bu beraberlikle puanını 28 yaparak 13. sırada yer aldı. Göztepe ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

