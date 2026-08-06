Göztepe'den Bundesliga'ya yeni transfer hazırlığı: Rakam belli oldu

Süper Lig takımlarından Göztepe, Bundesliga'ya bir oyuncusunu daha göndermeye hazırlanıyor. Daha önce Romulo'yu 25 milyon euro bonservisle Leipzig'e satan sarı-kırmızılılar, şimdi de Anthony Dennis transferinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'in, Göztepe'nin 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e talip olduğu öğrenildi.

Anthony Dennis

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtilirken; İzmir kulübünün, genç oyuncu için yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu ifade edildi.

Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmaya çıkan Anthony Dennis, sahada kaldığı 2472 dakikada 3 gol kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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