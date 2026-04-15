Göztepe, Süper Lig’de evinde oynadığı son 5 karşılaşmada galip gelemedi. 31 Ocak'ta Karagümrük'ü 2-1 yendikten sonra taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamayan İzmir temsilcisi, sezonun kalan bölümünde iç sahada 2 müsabakaya daha çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda beklentilerin gerisinde kaldı. Art arda puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılılar, sezon başında hedeflediği Avrupa potasından uzaklaşarak puan tablosunda 6'ncı sıraya geriledi.

Göztepe, 2 hafta önce deplasmanda Gençlerbirliği’ni mağlup ederek galibiyet hasretine son verse de, iç sahadaki kötü gidişatını durduramadı. İzmir'de kazanamama serisi 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 2 aydır evinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Göztepe, 29 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 47 puan topladı.

5 MAÇTA 6 GOL ATTI, 8 GOL YEDİ

İç sahadaki düşüşün başladığı Kayserispor ve Eyüpspor karşılaşmalarında golsüz berabere kalan Göztepe, ardından Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Üst üste 3 maçtan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu serinin ardından iç sahadaki ilk yenilgisini Galatasaray’a karşı 3-1’lik skorla aldı. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken; bu süreçte 6 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

İÇ SAHADA 2 MAÇI KALDI

Göztepe, sezonun kalan bölümünde evinde 2 maç oynayacak. İzmir temsilcisi, 25 Nisan Cumartesi günü Antalyaspor’u ağırlayacak, son iç saha karşılaşmasında ise Gaziantep FK’yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu 2 mücadeleyi kazanarak, hem Avrupa hedefi yolunda ilerlemeyi hem de sezonun son bölümünde taraftarını sevindirip iç sahadaki kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Göztepe ile Kasımpaşa arasında 6 gollü düello! Kerem Demirbay ihraç edildi

Haberle İlgili Daha Fazlası