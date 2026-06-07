Gülistan Doku soruşturmasındaki ‘ilk şüpheli’, Doku’nun erkek arkadaşı Rus asıllı Zeinal Abarakov'un ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Abarakov, Gülistan’ın kaybolduğu gece yurda değil öğretmeninin evine gittiğini, “Korkuyorum” mesajını, öğretmeninin evinden attığını iddia etti. Abarakov “Durumun bu kadar ciddi ve Gülistan'ın tehlikede olabileceğini hiç düşünmedim” dedi.

7 yıl sonra raftan inen Gülistan Doku soruşturması tüm hızıyla sürerken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmanın ilk zamanlarında dosyanın ‘ilk şüphelisi’ olarak anılan, Gülistan Doku’nun o dönemdeki erkek arkadaşı Rus asıllı Zeinal Abarakov'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Gülistan Doku

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Zeinal Abarakov ifadesinde Gülistan kaybolmadan 1 gün önce kendi evlerinde görüştüklerini, Gülistan’ın gece evden ayrıldıktan sonra yurda değil, öğretmeninin evine gittiğini söyledi.

“GÜLİSTAN REDDETTİ”

Olay gecesi Gülistan’ın farklı bir yoldan gitmesi üzerine takip ettiğini belirten Abarakov “Gülistan'ı yurda bırakmak istediğimde Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi ben de yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı. Ancak Gülistan yine ret etti” dedi.

Zeinal Abarakov

“ÖĞRETMENİNİN EVİNDEYKEN ATTI”

Abarakov, Gülistan’ın kendisine attığı “Korkuyorum” mesajına ilişkin şunları söyledi:

Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim. Öğretmenin evindeyken bana neden "Korkuyorum" diye mesaj attığını bilemiyorum.

“TEHLİKEDE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM”

Gülistan'ın kayıp olduğunu arkadaşlarından öğrendiğini belirten Abarakov “Sonra Gülistan'a mesaj yazdım. Günlük rutinime devam ederken etrafa da göz gezdirdim Gülistan belki oralarda olabilir diye. Ben durumun bu kadar ciddi ve Gülistan'ın tehlikede olabileceğini hiç düşünmedim” dedi.

Gülistan Doku dosyasının ‘ilk şüphelisi’ Zeinal Abarakovun ifadesi ortaya çıktı! ‘Korkuyorum’ mesajını kimin evinden attı?

“OTELİN PARASINI BİZ ÖDEMEDİK”

Ailesi ile birlikte 1 ay boyunca otelde kalmalarına ilişkin de konuşan Abarakov “Rusya'dan Antalya'ya geldim. Havaalanında beni emniyet müdürü ve yanında birkaç polis ile annem üvey babam ve kardeşim karşıladılar. Antalya Belek'te olan Sueno Hotels Deluxe Belek isimli otele yerleştik. Bu otelin ben, annem, üvey babam ödemedik. Biraz zaman geçtikten sonra otelden çıktık, başka polislerin eşliğinde bize tahsisli minibüs ile annemin arkadaşının kiralık olan Alanya'daki dairesine yerleştik" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku dosyasının ‘ilk şüphelisi’ Zeinal Abarakovun ifadesi ortaya çıktı! ‘Korkuyorum’ mesajını kimin evinden attı?

“HAMİLE OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM”

"Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı, bulunsaydı ona yardımcı olurdum” diye konuşan Abarakov, Gülistan'ın kendisi için çok değerli olduğunu ileri sürdü.

TÜM AİLE TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zainal Abarakov, Zainal Abarakov’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer yer aldı. Engin Yücer ve Cemile Yücer "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçlamalarıyla tutuklandı.

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