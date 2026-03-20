İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ramazan Bayramı kutlama mesajı, Türkiye Fubol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bayram mesajı şöyle:

Kıymetli futbol ailemiz, aziz milletimiz. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın manevi iklimini geride bırakırken; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, gönüllerin buluştuğu, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, toplumsal dayanışma ruhumuzun en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Futbol ailemizin, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve birlik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.