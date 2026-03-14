Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Kenan Koçak'ın yerine Hikmet Karaman'ın göreve getirildiğini duyurdu.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

KOÇAK İSTİFA ETTİ

Iğdır FK’de Teknik Direktör Kenan Koçak, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti.

Koçak açıklamasında, "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

