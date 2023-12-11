Hükümetten sahada yumruklu saldırıya ilk tepki!

11 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 00:56

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü-Rizespor maçın sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Meler'i tekmeleye başladı. Türk futbolunda kara gece olarak tarihe geçen olay sonrası bakanlardan ve muhalefet kanadından da çirkin saldırıya tepki geldi.

ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ: İZİN VERMEYECEĞİZ

Meler'e yönelik saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk mesaj geldi. Meler’e geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, saldırıyı kınadığını belirterek "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İLK TEPKİ BAKAN YERLİKAYA'DAN

?s=48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından saldırıyı kınadığını belirten bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya mesajında "Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Tunç ise saldırı sonrası adli soruşturma başlatıldığını ve emniyet birimlerine şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verildiğini duyurdu.

AK PARTİ'DEN KINAMA MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz." dedi.



CHP LİDERİ ÖZEL'DEN MELER'E DESTEK MESAJI

Muhalefet kanadında saldırıya ilişkin bir tepki de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum."

MUHARREM İNCE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Olayla ilgili Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, olayın faillerinin cezalandırılmasını istedi.