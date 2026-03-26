Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalar yaptı.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Romanya'nın karşılaşma boyunca kapandığını ancak usta ayakların kilidi açtığını belirtti.

"BİR BAKMIŞSINIZ KUPANIN SAPINDAN TUTUP ABD'DEN DÖNÜYORUZ"

Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

