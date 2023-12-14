İddianame hazır! 'Hakeme saldırı davası' açıldı

14 Aralık 2023 15:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 16:00

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 11 Aralık'ta oynanan eski MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçı sonrası MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Yumruğun etkisiyle yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın yanındakiler ise tekme atmıştı. Dünyada da gündem olan skandalda Faruk Koca ve iki kişi tutuklanmıştı.

Yeşil sahaya taşan şiddetin yankıları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Delillerin toplandığını ve yargının en doğru kararı vereceğini söyleyen Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Hepimizi üzen olaylar bunlar. Ankaragücü-Rizespor maçında gelişen olaylar sonucunda hemen adli soruşturmayı başlattık. Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da büyük şehirlerde Spor Savcılarımız kendilerine ayrılan alanda maçlarını izliyorlar. Eryaman Stadı'nda da hızlı bir şekilde adli soruşturma başlatıldı. Orada olaylara karışanlarla ilgili gerekli gözaltılar verildi. Sonrasında 4 kişi hakkında tutuklama tedbirine başvuruldu. Deliller toplandı, ifadeler alındı yalnız sahaya inen diğer şüpheliler tarafından ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Takdir iddianamenin kabulu yönünde mahkemededir. Yargı en doğru kararı verecektir."

İDDİANAME HAZIR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol Süperlig futbol müsabakası sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm ayrıntılarıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış olup;

1-Tutuklu şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından,

2-Tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme” suçlarından,

3- Görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından”

cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame tanzim edilmiştir.

Tüm şüpheliler hakkında 6222 S.Y. 18. madde uyarınca seyirden men yasağı talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurur."