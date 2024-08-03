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Immobile, Icardi'nin rekorunu kırdı! İtalyan golcü gelir gelmez tarihe geçti

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Immobile, Icardi&#039;nin rekorunu kırdı! İtalyan golcü gelir gelmez tarihe geçti

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Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında ilk resmi golünü 21. saniyede atarak Mauro Icardi'yi geride bıraktı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Ciro Immobile, Süper Kupa'da attığı golle tarihe geçti.

İtalyan yıldız, 23. saniyede attığı gol ile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa'daki en erken gol rekorunun sahibi oldu.

Nelsson'un hatasını affetmeyen İtalyan golcü, 21. saniyede ilk resmi golünü kaydetti.

IMMOBILE'NİN TARİHE GEÇEN GOLÜ

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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