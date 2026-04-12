İspanya alt lig seviyelerinde mücadele eden CD Colonia Moscardo başkanı Javi Poves’in Müslüman futbolculara yönelik domuz jambonu ile yaptığı tepki ve “Biraz jambon yiyin!” sözleri, İspanya futbolunda büyük infiale yol açtı; olayın ardından federasyonun 2 yıla kadar men cezasını gündemine aldığı bildirildi.

İspanya'nın alt liglerinde mücadele eden CD Colonia Moscardo kulübünün başkanı Javi Poves, Müslüman futbolcuları elinde domuz jambonuyla kovaladı. Kaydedilen görüntülerde, oyuncularına doğru koşan Poves’in "Biraz jambon yiyin!" diye bağırdığı duyuldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar infiale sebep oldu.

Görüntüler taraftarlar ve spor dünyası tarafından İslamofobik ve aşağılayıcı bir davranış olarak değerlendirilirken; spor yorumcuları ve çok sayıda kullanıcı yaşanan olayı "açık bir ayrımcılık örneği" olarak nitelendirdi.

FEDERASYON 2 YIL MEN CEZASINA HAZIRLANIYOR

Eylemin ardından İspanya Futbol Federasyonu konuyla ilgili harekete geçti. Eski bir futbolcu olan Javi Poves'in daha önce hakemlere yönelik tehditleri ve rakip oyuncularla yaşadığı tartışmalar nedeniyle geçirdiği disiplin soruşturmaları ve biriken dosyaları da dikkate alınarak, başkana 2 yıla kadar men cezası verilmesi gündeme geldi.

Javi Poves, Müslüman oyuncusunu kovalarken

IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Bu olay, İspanya spor sahalarındaki ırkçılık ve ayrımcılık tartışmalarını tekrar beraberinde getirdi. Kısa süre önce İspanya ile Mısır arasında oynanan maçta yaşanan benzer olayların hemen ardından gelen bu gelişme, tepkilerin büyümesine neden oldu.

