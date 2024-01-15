İspanyol basını Arda Güler'e hayran kaldı! 'Real Madrid'in geleceği Türk yıldızın elinde'

15 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:30

Yaz transfer döneminde Barcelona'yı geri çevirerek Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, şu ana kadar oynadığı 69 dakika ile İspanyol medyasını kendine hayran bıraktı.

İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştıkları Arandina karşısında "ilk 11"de çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.

Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı. 112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık

10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.

Real Madrid'i takip eden spor muhabirleri; Diario AS Gazetesi'nden Fernando Sanchez Tavero, Okdiario Gazetesi'nden Ivan Martin, La Razon Gazetesi'nden Eduardo Cornag ve Relevo'dan Jorge Picon, milli yıldız Arda Güler'in "69 dakikalık" performansını değerlendirdi.

TAVERO: ANTRENMANLARDA CESARET GÖSTERDİ

Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez Tavero, "yükselen yıldız" diye tabir ettiği genç yeteneklere ilgi duyduğu için Fenerbahçe'de forma giyerken bazı maçlarda Arda Güler'i takip ettiğini ifade etti.

Arda'nın, yeteneklerinden dolayı büyük kulüplerin radarında olduğunu belirten Tavero, "Sezon başındaki ABD kampında neden herkesin onu transfer etmek istediğini daha iyi anladık. Arda gibi bir yeteneğini görünce Madrid'in onu transfer etme yarışında neden hızlandığını anlamaya başladık. Antrenmanlarda cesaret gösterdi. Toni Kroos'a, Luka Modric'e ve diğer arkadaşlarına karşı antrenmanlarda hiç çekinmedi. Onun farklı bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

'Potansiyeli çok yüksek'

"Antrenmanda gördüklerimi gerçek bir maça aktarıp aktaramayacağına dair kişisel bir şüphem vardı. Ancak Arandina karşısında aldığı süre yeteneklerini sergilemeye yetti. Bana göre en şaşırtıcı olanı kişiliğiydi. Ayrıca Atletico Madrid'e karşı oynadığı dakikalarda da iyi bir performans sergiledi. Bu Carlo Ancelotti'nin ona güvenini gösteriyor. Arda'nın oynamasını istiyor, yedek kulübesinde kalmasını değil. Ancelotti başından beri ona sevgisini gösteriyor. Arda Güler, gerçekten yetenekli bir futbolcu. Potansiyel olarak tavanı çok çok yüksek. Ancak Real Madrid dünyanın en zorlu takımı ve adım adım ilerlemesi gerekiyor. İzleyeceği harika örnekler var: Federico Valverde, Vinicius Junior ve Rodrygo... Her maçta kendilerini geliştiriyorlar ve artık dünya yıldızları oldular. Bu Arda'nın aynası olması gerekiyor."

IVAN MARTIN: DÜNYA ÇAPINDA OLACAK

Okdiario Gazetesi muhabiri Ivan Martin ise Arda Güler'i Real Madrid'in ilgisini duyduktan sonra takip etmeye başladığını dile getirdi.

Real Madrid'in Arda Güler'e sahip olmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Martin, "Real Madrid'in iyi bir karar verdiğini düşünüyorum. Arda Güler'in, dünya çapında bir oyuncu olacağına inanıyorum. Onu başka bir takıma transfer etmeye çalışmaktansa ona sahip olmak daha iyidir. Arandina maçında herkese kişiliğini ve kalitesini gösterdi. Bunu söylemek için henüz çok erken ama harika bir oyuncu olmanın şartlarına sahip. Ancak özellikle efsane olan Luka Modric'le karşılaştırmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Arda, 'Arda Güler' olmalı." diye konuştu.

JORGE PICON: DOKUNUŞTA KALİTE VAR

Relevo'dan Jorge Picon, Arda Güler'i Real Madrid'e transfer olmadan önce duyduğunu ancak hiç maçını izlemediğini vurgulayarak, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Arda'nın Real Madrid'e transferi çok olumlu. Real Madrid, Avrupa'nın en önemli yeteneklerinden birini aldı. Arandina karşısında gösterdiği performans gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca genç olmasına rağmen sürekli top istemek veya serbest vuruş kullanmak gibi bir kişiliği var. Vücudunu çok iyi idare ediyor, dokunuşlarındaki kaliteyi görebiliyorsunuz. Ne kadar ileri gidebilir bilmiyoruz ama Real Madrid, onun için çok heyecanlı. Gelecekte dünyanın en iyilerinden biri olacağına inanıyor. Bu yüzden Arda'yı kadrosuna katmak için çok mücadele etti."

EDUARDO CORNAG: YENİ ŞEYLER ÖĞRENMESİ GEREKİYOR

La Razon Gazetesi muhabiri Eduardo Cornag da Arda Güler'i Real Madrid'e transfer sürecinde tanıdığını, ondan sonra herkes gibi videolarını izlediğini ifade etti.

Barcelona'ya transferden olmadan Real Madrid'in devreye girdiğini ve Arda'yı kadrosuna kattığına dikkati çeken Cornag, şunları kaydetti.

"Transferi pozitif olarak yorumluyorum. Real Madrid her zaman genç futbolculara yatırım yapıyor ve işler yolunda giderse de A Takım için iyi bir yatırım oluyor. Arda, genç bir oyuncu olduğu için kendisini geliştirebilecek bir yapısı var. Uzun süredir sakattı. Real Madrid harika bir kulüp ve oynadığı tüm maçlar zorlu. Arda'nın yeteneğini göstermesi gerekiyor. Real Madrid efsanesi olmak çok zor. Arda'nın çok çalışması, sabırlı olması ve harika oyunculardan yeni şeyler öğrenmesi gerekiyor. Efsane olmak için düzenli, sürekli ve çalışkan olmanız gerekir."