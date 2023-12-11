İspanyollar tarih verdi! Arda Güler ilk maçına çıkıyor

11 Aralık 2023 15:39 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:39

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle futbol gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına giren genç yetenek Arda Güler, henüz resmi maça çıkamadı. Milli yıldızın ne zaman forma giyeceği merak konusu olurken, sosyal medyada dolaşan son yorumlar dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Arda Güler'in aslında sakat olmadığını, sadece fiziksel olarak hazır duruma gelmesi için Real Madrid'in böyle bir yol izlediğini iddia etti. Genç yıldızın geçtiğimiz günlerde Madrid antrenmanında çekilmiş bir fotoğrafı da bu iddiaları güçlendirdi.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Bu iddiaların ardından genç milli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından Sport'un haberine göre; sakatlığını atlatan Arda Güler, takımının La Liga'nın 17'nci haftasında Villarreal ile pazar günü Santiago Barnebeu'da oynayacağı maçta sahalara dönebilir.

Haberde, milli futbolcunun kendini iyi hissetmesi durumunda maç kadrosunda olabileceği ve Ancelotti'nin skora göre kendisine süre verebileceği ifade edildi.

YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

İtalyan Teknik Adam, Arda Güler ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamada,"Arda Güler, yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" ifadelerine yer vermişti.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Real Madrid'in sezon öncesi kampında sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos'ta ameliyat olan milli futbolcu, sağlığına kavuştuktan sonra 26 Eylül'de bu kez sol arka adelesinden sakatlanmıştı. Real Madrid formasını giymeye hazırlanan futbolcu, sonrasında 10 Kasım'da bir kez daha sakatlandı.

Yıldız isim son olarak ise sakatlık sürecini geride bırakarak takımla antrenmanlara başladı.