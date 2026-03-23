Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Nijeryalı golcü Osimhen'in kulübü satın alacağı yönündeki haberleri yalanladı. Afrika basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kendilerinin böyle bir durumdan haberdar olmadığını kaydeden Sarıalioğlu, "Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." dedi.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Sarıalioğlu, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz da zaten." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Afrika basınından Afrik Foot'ta yer alan haberde; Osimhen'in, İstanbulspor'u satın almak istediği ve Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmak istediği iddia edilmişti.

ÜLKELER ARASI FUTBOL KÖPRÜSÜ

Victor Osimhen'in asıl hedefinin Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak olduğu ve dev projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılacağı belirtilmişti. Nijerya'daki potansiyelli futbolcuların erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirileceği kaydedilmişti.

İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA

Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılarak projesinin sinyallerini veren Osimhen'in kusursuz işleyecek bir çark kurmak istediği ifade edilmişti. Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncuların, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacağı kaydedilmişti. Nijeryalı yıldızın, genç oyuncuların ülkesinde keşfedilip geliştirilmesini ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen bir sistem üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

