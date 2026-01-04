İhlas Haber Ajansı
Jaylen Brown’dan 50 sayı! Boston Celtics deplasmanda Clippers’ı dağıttı
NBA’de Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 146-115 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Jaylen Brown attığı 50 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 22 saat önce
Boston Celtics, Jaylen Brown'ın 50 sayılık performansıyla Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 146-115 mağlup etti.
- Boston Celtics, Los Angeles Clippers'ı 146-115 yendi.
- Jaylen Brown 50 sayı atarak kariyer rekorunu egale etti.
- Boston bu sezonki 22. galibiyetine ulaşırken, Clippers'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
- Derrick White 29 sayı, Kawhi Leonard ve John Collins 22'şer sayı kaydetti.
NBA’de normal sezon heyecanı oynanan karşılaşmalarla sürerken, Boston Celtics Intuit Dome’da karşılaştığı Los Angeles Clippers karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
Jaylen Brown’ın 50 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Boston, parkeden 146-115’lik net bir galibiyetle ayrıldı.
KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ
Bu sezonki 22. galibiyetini elde eden Boston'da Jaylen Brown attığı 50 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken, Derrick White da 29 sayı kaydetti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Clippers'ta ise Kawhi Leonard ile John Collins 22'şer, James Harden da 18 sayı, 12 asistle ön plana çıktı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR