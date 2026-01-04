NBA’de Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 146-115 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Jaylen Brown attığı 50 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

NBA’de normal sezon heyecanı oynanan karşılaşmalarla sürerken, Boston Celtics Intuit Dome’da karşılaştığı Los Angeles Clippers karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Jaylen Brown’ın 50 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Boston, parkeden 146-115’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ

Bu sezonki 22. galibiyetini elde eden Boston'da Jaylen Brown attığı 50 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken, Derrick White da 29 sayı kaydetti. Ligde 6 maç sonra kaybeden Clippers'ta ise Kawhi Leonard ile John Collins 22'şer, James Harden da 18 sayı, 12 asistle ön plana çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası