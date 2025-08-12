Jose Mourinho, Kadıköy'de taraftardan rakibe baskı kurmasını istedi! Buradan çıkış yok

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İlk soru ligdeki G.Saray maçı ve hakemin performansıyla ilgiliydi.

Portekizli teknik adam “G.Saray maçının sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında da pazar günü (rakip olduğu için) Göztepe maçını izledim” dedi.

Türk basınında yazılanları anlamadığını ve bunun da işini kolaylaştırdığını belirten Mourinho, tur şansı konusunda ise “Ben hâlâ yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var” ifadesini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

İstanbul’daki rövanş için ‘cehennem’ sözü hatırlatılan Portekizli hoca “Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam oluşturabiliyor. Bu tek başına avantaj değil ama ev sahibi için etkili bir durum” dedi. İsmail ve Talisca’nın da sakatlıktan çıktığını ifade eden Portekizli hoca, elindeki kadroya göre oyun tarzı belirlediğini vurguladı. Mourinho, lig maçının ertelenmesinin de iyi olduğunu belirtip uzun vadeli hedef yerine maç maç bakıp turu geçmek istediklerini söyledi. Kerem için de “Benfica’nın oyuncusu” diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

MİLAN SKRİNİAR: UNUTULMAZ BİR GECE OLMALI

Sarı lacivertlilerin yeni kaptanı Milan Skriniar: Feyenoord maçı zor olacak. İlk maçta iyi olduğumuz anlar vardı. Turun hâlâ ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başarabiliriz. Unutulmaz bir gece olması için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın kaptanlarından biri olduğum için gurur duyuyorum.

BİR MAÇTAN ÖTE... 30 MİLYONLUK KRİTİK SINAV

Fenerbahçe’nin Feyenoord mücadelesi bir maçtan çok daha fazlası. Sarı lacivertliler bu turu geçer ve ardından da play-off turundan mutlu sonla çıkarsa Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldığı takdirde 18’i ayak bastı olmak üzere iki eleme geçtiği için toplamda 30 milyon avroya yakın bir gelir elde edecek. Muhtemel bir vedada ise Ali Koç yönetimi ve Mourinho topa tutulacak. Sebebi de; transferlerin geç yapılması, ilk maçta yeni transferlere şans verilmemesi gibi argümanlar olacak.

TUR İÇİN İKİ FARK GEREK

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Elemesinde 2-1 yenildiği maçın rövanşında Feyenoord'u misafir edecek. Kanarya, iki farklı galip gelmesi durumunda play-off turuna yükselecek. Ve o turda rakip Benfica-Nice eşleşmesinden gelecek takım olacak. F.Bahçe, elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek