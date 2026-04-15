Sezon başında Fenerbahçe'deki görevine son verildikten sonra, Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun, İngiltere'ye geri döneceği iddia edildi.

NEWCASTLE MOU'YU DÜŞÜNÜYOR

talkSPORT'un haberine göre; Newcastle United yönetimindeki bazı isimler, kulüpteki teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak görüyor.

MARKA DEĞERİNİ ARTIRABİLECEK PROFİL

Premier Lig'de 14. sıraya kadar gerileyen Newcastle United'da Teknik Direktör Eddie Howe'un yerini dolduracak isimlerin değerlendirilmeye başlandığı belirtildi. Bu süreçte kulübün sahiplerinin, takımı Avrupa arenasına taşıyabilecek ve kulübün küresel marka değerini artırabilecek bir profil aradığı kaydedildi.

BENFICA İLE PORTO'NUN GERİSİNDE

Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Ligi'nde 29 haftada topladığı 69 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında 62 maça çıktı. Mourinho, söz konusu 62 karşılaşmada 2.02 puan ortalaması elde etti.

